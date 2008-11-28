У Бориса Моисеева родилась дочь

В Петербурге, на съёмках новогоднего проекта для телеканала «Россия» Борис Моисеев в очередной раз шокировал окружающих, представив им свою дочку по имени Летта. Новоиспеченная «дочь» Бориса Моисеева — это породистый мини пинчер, с родословной и пока еще с Петербургской пропиской. Как сообщил Борис Моисеев, сейчас он намерен заняться тем, что бы переоформить петербургскую прописку собачки на московскую. Однако, если это не удастся, новоиспеченный папаша готов покинуть Москву и поселиться в Петрбурге. «Добрый вечер, — совершенно серьёзно начал певец. — Вот я приехал к Вам с дочкой. Один день съёмок в Северной столице и у меня родился ребёнок. Её зовут Летта или Летуаль де Роуз. У нее богатая родословная и даже прописка есть… Питерская. Выписывать скоро ее будем, в белокаменной пропишем. Поселю ее со своим жирафом, двумя крысами и 2 попугаями. Думаю, уживутся».