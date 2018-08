Лада Дэнс записывает двойной альбом

Певица Лада Дэнс готовит новый альбом. Рабочее название диска - «Мое второе я». Альбом будет состоять из двух дисков. В первый войдут саундтреки из фильмов, в том числе композиция из фильма «Сибирский цирюльник», джазовые композиции и кавер-версии песен Александра Розенбаума и Олега Митяева. Во второй диск войдут танцевальные композиции и ремиксы на известные хиты Лады Дэнс. Всего на двух дисках будет представлено порядка 20-23 композиций. Выпустить пластинку Лада планирует в начале следующего года. Предварять выход нового альбома будет сингл «Start Me With The Kiss» («Начни с поцелуя»). «Это будет трек, который взорвет все танцполы», - рассказал корреспонденту Intermedia пресс-атташе певицы Сергей Ковалев. Трек записан в двух версиях: русскоязычной и англоязычной совместно с популярным на Западе русским музыкантом Леонидом Руденко. Стоит заметить, что Лада стала первой отечественной исполнительницей, которой удалось посотрудничать с Леонидом. По словам Руденко, Лада Дэнс – это русская Кайли Миноуг со стильным запоминающимся тембром. На композицию «Start Me With The Kiss» музыканты собираются снять клип. В эфирах радиостанций композиция появится уже в середине декабря. Сначала в ротацию пойдет англоязычная версия.