Номер в отеле Софии Ротару будет стоить от 500 евро

Отель «Вилла София» в Ялте откроется со дня на день. София Михайловна заканчивает ремонт в гостинице и уже определилась с ценами на номера. Несколько дней назад знаменитая артистка посетила свое детище и лично осмотрела все комнаты. Лишь после этого довольная артистка составила прайс на номера в отеле. Так, самые дешевые апартаменты в одноместном номере будут стоить для постояльцев 500 евро, а самый дорогой номер 3000 . К слову, за эти деньги можно снять номер в любой из самых элитных гостиниц мира, уровень которых не уступает сервису отеля Ротару. Сейчас в гостинице проводятся последние отделочные работы. - На новый год мы здесь проведем шикарную вечеринку, - говорит Life.ru сын певицы Руслан. - К нам приедут все мамины друзья. Выяснилось, что среди гостей певицы ожидаются Николай Басков, Таисия Павалий и Игорь Лехута и ребята из «COMEDY Clab».