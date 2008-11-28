У Даны Борисовой проблемы с дочерью

Как мы уже писали, телеведущая Дана Борисова после трех лет совместной жизни разошлась со своим гражданским супругом Максимом. Маленькая дочь пары Полина осталась жить с мамой и бабушкой, и Дане сейчас приходится разрываться между работой и семьей. С уходом мужа у Борисовой появились проблемы с дочерью. К счастью, это в основном трудности бюрократического характера, но молодой маме они существенно осложняют жизнь. "У нас пока не получается построить отношения так, как хотелось бы в идеале, - призналась Дана Борисова. - Наверное, еще не все обиды прошли. Но главное, чтобы от этого не страдала Поля. Болезненный вопрос у нас с доверенностью. Дело в том, что я Полину часто вывожу на море, за последний год она там была семь раз. Ей, как и мне, очень нравится солнце, песочек, море. Но главное, благодаря этим поездкам нам удалось поднять ее иммунитет, она теперь не болеет. Вот и сейчас мы едем отдыхать в Арабские Эмираты. Но без доверенности отца ребенка нельзя вывезти за границу. А с нашим папой мы не всегда можем встретиться оперативно, чтобы получить этот документ". К счастью, приятных забот у Даны Борисовой все же больше, чем неприятностей. Как пишет "Комсомольская правда", Дане в заботе о ребенке очень помогает ее мама. "Она медработник, двух дочерей вырастила", - с гордостью говорит телеведущая. Вместе мама и бабушка заботятся о здоровье малышки и балуют ее полезными деликатесами. "Поля очень любит мои фирменные котлетки из индейки пополам с телятиной, - делится Дана Борисова. - Варим кашки, кисельки, запекаем филе палтуса - как рекомендовал доктор. Надо бы еще освоить приготовление творожков и йогуртов". "Я самая счастливая мама на свете! - уверяет ведущая программы "Сегодня утром". - Недавно Поля сказала первое слово - "мама". И уже месяц, как она бегает".