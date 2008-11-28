Драма с похищением дочери Панина окончена

История с похищением у актера Алексея Панина маленькой дочери и обратным похищением девочки уже у ее матери наделала немало шума. Актер и его бывшая гражданская супруга Юлия когда-то были влюблены друг в друга, после расставания семейная идиллия превратилась в ад. После череды взаимных оскорблений и жестокой игры по "перетягиванию" ребенка от отца к матери и обратно - с сопутствующими разъездами между Москвой и Санкт-Петербургом - все успокоилось. Малышка теперь живет с папой. С точки зрения отца, эта некрасивая история завершилась и теперь все в порядке, осталось только договориться в суде о совместном воспитании ребенка. Что по этому поводу думает мама маленькой Анечки, Алексей говорить не стал. Его бывшая спутница жизни Юлия Юдинцева пережила немало неприятных моментов, прежде чем смириться и оставить попытки забрать ребенка к себе. Юлия надеется, что в суде все же разберутся, кто из родителей в этой ситуации имеет больше прав на девочку. Пока же Алексей Панин кажется вполне довольным нынешней ситуацией. По крайней мере полукриминальная драма с постоянными похищениями и преследованиями прекратилась. "Да, мы с Юлей расстались, - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец". - Да, у нас есть дочка. По определенным причинам я считаю, что сейчас она должна жить со мной в Москве. Но я очень хочу, чтобы у дочки была родная мама, чтобы ее любимые родители и бабушка не ссорились и впечатления от детства остались только светлые. Я этого обязательно добьюсь". "Все обвинения в том, что я пытаюсь выбросить Юлю из жизни ребенка, что я такой-сякой, неверны, - добавил артист. - Просто поначалу все было на нервах и мы наговорили друг о друге гадостей. Надеюсь, что эта пена сойдет, все успокоится и будет хорошо. Сейчас начался судебный процесс, который окончательно должен разобраться, с кем из родителей дочке жить. Я уверен, что можно найти решение, подписать мирное соглашение и как-то совместно воспитывать ребенка - было бы желание". Как становится ясно со слов самого Алексея, он бы хотел оставить девочку у себя. "Я Нюсю очень люблю. Я просил ее у Бога, и она пришла - именно такая, какой я себе ее представлял. Самая красивая для меня, самая лучшая. Я счастлив. Разве я могу с ней расстаться?!"