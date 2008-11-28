Как Орбакайте удалось похорошеть

Звезды шоу-бизнеса привыкли очень бережно относиться к своей внешности. Красивое лицо, стройная фигура и удачный имидж - это немалая часть их профессии артиста. Сегодня, когда пластическая хирургия и омолаживающие процедуры могут предложить целый спектр услуг, знаменитости с годами стали меняться только к лучшему. Так, певица Кристина Орбакайте в юности была интересной девушкой. Но если сравнить ее старые фото 80-х и 90-х годов с недавними снимками, можно заметить разницу. Орбакайте явно похорошела внешне, хотя и стала старше на десяток, а то и больше лет. Вот как такие изменения прокомментировали специалисты по красоте и стилю. "По-моему, Кристина Орбакайте действительно с возрастом только хорошеет - красивая кожа, гармоничные черты лица", - сказал косметолог. Кстати, несколько лет назад Кристина сделала себя пластику носа, причем весьма удачную, напоминает "Комсомольская правда". Этот факт Орбакайте даже не скрывает. А вот как прокомментировал изменения в образе певицы профессиональный стилист: "Я, глядя на фотографии Кристины тогда и сейчас, считаю, что она мало изменилась. Разве что немного поправилась и стала более женственной! А вот со стилем у нее по-прежнему проблемы". Заметно изменить внешность удалось и Ларисе Долиной. На заре своей карьеры она была шатенкой плотного телосложения с невероятными прическами и костюмами. Ныне Лариса Александровна - красивая ухоженная блондинка в хорошо подобранных нарядах. "По сравнению с прежними фото певица явно похорошела, - констатирует косметолог. - Похудела, у нее хорошо прокрашенные и уложенные волосы. У Ларисы неправильные черты лица, но грамотно подобранный макияж их смягчает". А вот мнение стилиста: "Наряды в стиле 80-х в принципе не красят женщин. Тем более с нестандартными фигурами, как у Долиной. Да и укладка в стиле афро ей не к лицу. Сейчас певица уделяет большое внимание своему образу - она в хорошей форме, с ней работает профессиональная команда стилистов". Тенденция молодеть и хорошеть с годами присуща и западным звездам. Деми Мур, разменявшая пятый десяток, сейчас выглядит прекрасно не в последнюю очередь благодаря пластическим операциям. Кэтрин Зета-Джонс по сравнению с прошлыми годами тоже заметно похорошела. А певица Мадонна в свои 50 по-прежнему остается подтянутой стройной красавицей.