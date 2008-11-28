Участники «Дом-2» задумались о СПИДе

Участники телепроекта «Дом-2» подготовились к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который традиционно приходится на первый день зимы. Для этого В гости к ребятам приехала психолог Наталья Толстая, которая консультирует участниц «Клуба бывших жен». В результате с «домушниками» был проведен ликбез по половой, и не только грамотности. Наталья рассказала о том, каким образом вирус ВИЧ передается от человека к человеку и что необходимо делать, чтобы этого не произошло. Разумеется, участники «Дома-2» не могли не задать психологу вопросы на злобу дня. «Важно знать, что ВИЧ передается при незащищенном сексе, переливании крови и употреблении наркотиков, - рассказала Наталья Толстая. – К счастью, на проекте «Дом-2» нет наркоманов и никому, надеюсь, не потребуется и переливание крови. Но поскольку все ребята молодые и находятся в поиске постоянного сексуального партнера, я объяснила им, что предохраняться просто жизненно важно. Особенно это касается девушек, потому что с учетом физиологии у них выше риск заразиться ВИЧ даже от одного единственного полового контакта с носителем вируса». После лекции главная блондинка «Дома-2» Ольга Бузова задала вопрос, который наверняка приходил в голову каждому: «Можно ли заразиться, если меня укусил комар, который до этого укусил человека, в крови которого есть вирус ВИЧ?».На что гостья успокоила Бузову, сказав, что вероятность заразиться от укуса насекомого так же мала, как от поцелуя. «Возьмите на заметку, что чисто гипотетически ВИЧ может передаться от орального контакта, только если вы выпьете шесть литров слюны носителя». – Добавила психолог. Кстати, по статистике, на конец 2000-го года на сто тысяч россиян приходилось 57 ВИЧ-инфицированных. К 2008-му году число ВИЧ-инфицированных возросло в 4 раза. Всего за последние 7 лет в России были зарегистрированы более 83 тысяч носителей вируса иммунодефицита, и это только официальные данные.