Розенбаум изменил имидж

Знаменитый бард Александр Розенбаум кардинально изменил свой стиль. Артист сменил фрак и белую рубашку на рваные джинсы, клетчатую рубаху и кепку, как у дворовой шпаны, сообщает Life. Кемеровские поклонники певца испытали легкий шок, увидев кумира на сцене в новом образе. - Розенбаум за четверть века исполнил столько песен из жанра блатной песни, но никогда не позволял себе так одеваться, - говорит фанат Александра Анатолий. - Поэтому сначала мы его даже не узнали. Думали, на сцену вышел 30-летний стиляга. Барду пришлось пропеть несколько строчек одной из своих песен, чтобы его, наконец, признали. Зал взревел от восторга.