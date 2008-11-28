Наоми Кэмпбелл выходит замуж за русского

Скандально известная фотомодель Наоми Кэмпбел в ближайшее время может стать супругой русского бизнесмена Владислава Доронина. Сама звезда пока не говорила о свадьбе, но кольцо на ее пальце говорит само за себя. Такие украшения женщинам обычно преподносят в честь помолвки. И если легендарная героиня Скарлетт О'Хара требовала у своего жениха кольца с огромным бриллиантом, то Наоми Кэмпбелл оказалась еще более изобретательной. Ее палец украшает кольцо с огромным изумрудом, обрамленным бриллиантами. Приобрести камень травяного оттенка с лесной орех величиной нынешнему бойфренду Кэмпбелл было вполне под силу. Он и раньше задаривал подругу весьма ценными презентами. К примеру, минувшим летом на борту роскошной яхты Доронин вручил Наоми колье с 142 бриллиантами от Гарри Уинстона стоимостью не менее 600 тысяч евро. Сраженная щедростью российского олигарха Кэмпбелл выглядит очень довольной и гордой. Как пишет газета Sun, 38-летняя модель уже приобрела свадебное платье. "Она очень пристально смотрела на кольцо и явно им восхищалась", - рассказал очевидец, заметивший Наоми в компании бойфренда. Что ж, у Кэмпбелл действительно найдется не меньше миллиарда причин выйти замуж за россиянина Владислава Доронина - его состояние оценивается в 1,887 миллиарда долларов. К тому же Доронин молод - ему 46 лет, подтянут и довольно красив. Женат бизнесмен еще ни разу не был, а с гражданской супругой - шведской моделью Карен Шонбахлер расстался после 10 лет брака по собственной инициативе. Говорят, сейчас у бизнесмена достраивается шикарный дом в Подмосковье, хозяйкой которого скоро может стать Наоми Кэмпбелл.