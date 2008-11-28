Шура Би-2 сделал своей девушке предложение

К этому событию в их жизни парочка шла два с половиной года. Наконец Шура пришел к выводу, что созрел для брака. Он предложил возлюбленной руку и сердце, однако та в ответ... обещала подумать! - Я пока не соглашаюсь, - заявила LIFE.RU разборчивая невеста Екатерина Добрякова. - Не соглашайся, не соглашайся! - комментирует ее решение Шура. - Она феминистка законченная! Я ее не могу уговорить, может, вы сумеете? Шура и Екатерина познакомились десять лет назад. Девушка была близкой подругой продюсера коллектива Александра Пономарева. По профессии Катя - дизайнер, и ей не раз приходилось делать эскизы для обложек альбомов группы, так что ребята часто виделись, но их на тот момент объединяла только работа. В то время у Шуры было множество поклонниц, у девушки - молодой человек. И только два с половиной года назад дружба десятилетней выдержки переросла в романтическое чувство и ребята начали жить вместе.