Том Круз мечтает о сексе с женой на большом экране

Том Круз ищет хороший сценарий эротической драмы, чтобы сняться в ней вместе со своей супругой Кэти Холмс. Как сообщает The Guardian, об этом на условиях анонимности сообщил некий руководитель крупной голливудской студии. Одним из главных требований, помимо сюжета, является наличие откровенных эротических сцен. Таким образом, утверждает источник, пара намерена воздвигнуть своей любви и страсти своеобразный памятник. Одним из возможных вариантов считается ремейк известного фильма Бертолуччи "Последнее танго в Париже". Также супруги обдумывают возможность снять новую версию "Основного инстинкта". Напомним, что в конце декабря 2008 года в прокат выходит картина "Операция Валькирия", главную роль в которой играет Том Круз. Речь в ней идет о неудачном покушении офицеров вермахта на Адольфа Гитлера.