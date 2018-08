Музыканты из канадской группы Nickelback запретили британским радиостанциям включать в ротацию их сингл с нового альбома Dark Horse – Something In Your Mouth. В качестве причины музыканты привели следующие доводы: «В этой песне довольно жесткие тексты. Ну, там что девушка лучше смотрится с чем-то во рту. Мы подумали, что чопорные британцы сочтут это слишком грубым и все равно запретят нас и опередили события».