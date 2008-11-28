Почему Юлия Меньшова вернулась к мужу

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова через несколько лет после расставания с мужем Игорем Гординым приняла решение воссоединить семью. Официально супруги не разводились, так что процесс примирения прошел довольно гладко. Как призналась Юлия Меньшова, инициатива возродить отношения принадлежала ей. "В женщине, конечно, сосредоточено огромное созидающее начало, потому что она рожает детей и самой природой нацелена на сохранение, а не на разрушение, к которому приводит ссора", - считает Меньшова. Конечно, одной из главных причин примирения стали дети. Напомним, у Игоря Гордина и Юлии Меньшовой растут сын Андрей и дочь Таисия. Ради них даже в разводе Юлия и Игорь старались не ссориться. А когда судьба столкнула их на съемках нового сериала, супруги были уже внутренне готовы к важному шагу. "С Игорем мы никогда и не конфликтовали, - делится актриса. - Нас объединяли наши дети, и мы всегда находили общий язык. Настолько, что ежегодно обязательно ездили вместе с детьми на отдых. А работать на сериале было тем более просто, что к моменту начала съемок мы уже думали о воссоединении нашей семьи". А другим парам, переживающим подобную ситуацию, Юлия Меньшова может дать только один совет - слушать свое сердце, пишет "Комсомольская правда". "И тут бессмысленно просить чьего-либо совета, даже у человека, который пережил подобный опыт, - говорит актриса. - Потому что жить свою жизнь каждому придется самому. И ее - к счастью и к сожалению - невозможно математически просчитать".