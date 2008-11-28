Ротару стала жертвой собственного директора

Недавно певица София Ротару была вовлечена в крупный финансовый скандал. Директор артистки Ольга Коняхина была уволена, после того как вскрылись многочисленные финансовые махинации с ее участием, сообщает Showbiz Media. Теперь все дела певицы ведет ее сын Руслан. По его словам, Ольгу уволили из-за финансовой непорядочности. По словам источников, близких к Коняхиной, ранее она не была замечена в финансовых махинациях, однако сложившаяся ситуация могла произойти из-за свойственной ей лудомании, то есть пристрастию к азартным играм. Руслан же предостерегает потенциальных заказчиков, говоря о том, что если кто-то будет давать ей деньги якобы за выступление Ротару.