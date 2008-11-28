Пара нормальных поскандалят на радио!

С завтрашнего дня песня «Скандал» в исполнении самой модной на сегодняшний момент группы «Пара нормальных» вступает в жесткую ротацию на самых популярных радиостанциях нашей страны. Иван Дорн и Аня Добрыднева по-настоящему рискнули, записав эту нетипичную для себя композицию, и, будучи музыкантами разноплановыми, все же пошли на этот творческий эксперимент. Кстати, в процессе записи данной песни вокалисты не раз успели поскандалить. «Каждый день видеть и выдерживать друг друга по нескольку часов – поверьте, это очень сложно! Поэтому были ссоры и даже творческие разногласия. В результате получилась песня «Скандал», хотя припев мы не могли сделать на протяжении целых двух недель, потому что никак не находили компромисс. Но иногда такие периоды даже полезны для творчества – они придают остроты ощущениям и заставляют посмотреть на свое творчество под несколько иным углом» - считают «Пара нормальных». Итак, уже завтра все поклонники творчества группы смогут услышать будущий мега-хит на радио «NRJ», «Gala радио», «Шарманка» и «Love радио». Слушайте, голосуйте в хит-парадах и заказывайте песню «Скандал»!