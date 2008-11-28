Юлия Айсина воин армии антиспида!

Традиционно на «Ukrainian Fashion Week» демонстрируется коллекция антиспид, в которой все дизайнеры Недели моды представляют тематический наряд. Каждый сезон эта коллекция вызывает невероятный фурор, так как к ней присоединяются многие звезды шоу-бизнеса, выходя на подиум в дизайнерских творениях. Акция создана для того, чтобы привлечь как можно больше людей к этой проблеме, к проблеме СПИДА. В этом сезоне «Ukrainian Fashion Week» антиспидовская коллекция называлась «AIDS ARMY FASHION», а наряд от топового дизайнера Юлии Айсиной продемонстрировала четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова. Но одним показом дизайнеры решили не ограничиваться, поэтому выставляют свои творения на аукционе, который состоится 29 ноября в «Премьер-Палаце». Все вырученные деньги представятся фонду «АнтиСпид», который финансирует как лечение больных, закупку специального оборудования, так и научные опыты по борьбе с этой страшной болезнью.