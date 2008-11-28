Metallica выпустит следующий альбом онлайн

Все мы помним безжалостную борьбу барабанщика группы Metallica Ларса Ульриха (Lars Ulrich) против компании Napster. Так вот, теперь музыканты собираются выпустить альбом, доступный только для скачивания, сообщает Showbiz Media. Решение об онлайн релизе было принято не без влияния Radiohead, которые выпустили свой последний альбом в Интернет формате, да еще и позволили фэнам заплатить за скачивание ровно столько денег, сколько они сами посчитают нужным. В одном из последних интервью Ларс сообщил: «Теперь, когда мы свободны от обязательств перед рекорд лейблом, мы можем делать все, что хотим». Правда, этой пластинки фанатам придется подождать. Утолив жажду поклонников в новом материале альбомом Death Magnetic, музыканты снова возьмут перерыв. «Я еще не отошел от записи Death Magnetic. Думаю, выпускать пластинки раз в 4-5 лет не такая уж и плохая идея», - пояснил Ларс.