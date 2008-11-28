Экс-солистка «Девочек» снова взялась за старое

К Новому Году Маша Кожевникова и Валя Рубцова - одни из главных героинь сериала "Универ" решили показать себя еще и в качестве певиц. В новогодней серии прозвучит песня, которую исполнят «универовские» девочки. И Маша Кожевникова (Аллочка), и Валя Рубцова (Таня) в прошлом профессионально занимались музыкой. Маша была солисткой музыкальной группы и до сих пор занимается вокалом с преподавателем, а Валя пела в некогда гремевших «Девочках» вместе с Ириной Дубцовой. «Пою я постоянно, - говорит Маша, - голосом я могу передавать эмоции, которые у меня не получается передать в кино. И я очень обрадовалась, когда наши продюсеры предложили нам с Валей спеть в одной из серий «Универа». Валя Рубцова добавляет: «Песня будет очень красивая, Семен и Слава уже пишут слова. Но как песня будет называться, мы, конечно, не скажем, это будет самый настоящий новогодний сюрприз!»