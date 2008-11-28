Ян Арлазоров смертельно болен?

Недавние откровения актера Станислава Садальского в его интернет-дневнике наделали много шума. Еще бы! Ведь Станислав Юрьевич откровенно написал, что популярный юморист Ян Арлазоров находится на пороге смерти. В своем блоге актер призвал помолиться за любимого артиста, а тех, кто знаком с ним лично, подумать о нем хорошо, а лучше – позвонить. Слухи о том, что Ян Майорович тяжело болен, появились еще несколько месяцев назад. Несмотря на то, что некоторые писали о том, что у юмориста рак, ни сам Арлазоров, ни его окружение эту информацию не подтверждали. Однако Садальский раскрыл все карты. Станислав Юрьевич утверждает, что Арлазоров запустил болезнь, поэтому немецкие врачи, к которым ездил Ян Майорович, не смогли ничего сделать. Точнее сказать, операцию-то Арлазорову сделали, но ожидаемых результатов она не принесла. Все, кто недавно видел юмориста, подтверждают, что он стал похож на скелет, обтянутый кожей, но, тем не менее, не теряет бодрости духа. Не так давно Ян Майорович отмечал 60-летний юбилей и старался держаться оптимистично, но, как отметили близкие люди, печаль в глазах ему скрыть не удалось. Как сообщили нам осведомленные источники, больше проводить время в клиниках Арлазоров не намерен. Оказывается, в свое время в клинике же от страшного диагноза умерла мама юмориста. Судя по всему, этот недуг мог передаться артисту по наследству. На все вопросы по поводу своей болезни Арлазоров по понятным причинам игнорирует. «Оставьте меня в покое, ради бога!» - просит Ян Майорович.