Скрипка и Гудимов займутся продвижением украинского искусства за рубеж

Лидер рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка и музыкант Павел Гудимов вошли в рабочую группу, цель которой – представить отечественное искусство зарубежному зрителю, с использованием возможностей, предоставляемых программами "Культурная столица Европы", сообщает пресс-служба проекта. Решение о создании рабочей группы было принято во время круглого стола "Международный проект "Вильнюс – культурная столица Европы 2009. Как представлена Украина", который был проведён в посольстве Литовской Республики в Украине. В мероприятии приняли участие представители столицы Литвы, украинские деятели культуры и искусств, профильные государственные органы, общественные организации и фонды. Украинские деятели культуры в своих выступлениях отмечали недостаточность информации о возможностях, предоставляемых вышеупомянутой программой. Поэтому было решено создать рабочую группу, которая бы собрала такую информацию и создала базу данных украинских проектов в области культуры, которые можно было бы представлять в Культурных столицах Европы не только 2009 года в Вильнюсе, но и в дальнейшем.