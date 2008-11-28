У Николая Баскова сексуальное обострение

Любвеобилию Николая Баскова нет границ. В последнее время артист не дает проходу всем звездным представительницам слабого пола. То он страстно целуется с Лерой Кудрявцевой, не стесняясь многочисленных зрителей, то прямо на сцене пристает к Ксении Собчак. Теперь его домогательствам подверглась и прилежная жена знаменитого «Тарзана» Наталья Королева. На съемках новогоднего мюзикла «Золотая рыбка» Басков устроил настоящие секс-игры с Натальей, пишет Life.ru. Артисты, играющие роли сказочных Иванушки-рыбачка и Марьюшки, не могли оторваться друг от друга ни на минуту. На съемочной площадке знаменитый тенор вытворял что-то невообразимое. - Я схожу с ума от этой красоты, - нежно обнимая за талию Наташу, признавался артист. Королева лишь улыбалась c видом смущенной школьницы. Видимо, кокетство Наташи придало Николаю храбрости, так что в самый неожиданный момент, когда «русалка» отечественной эстрады повторяла текст, он подошел к ней сзади и дерзко схватил за... грудь! - Коля, что ты делаешь? - заливаясь смехом, пожурила тенора Королева. - Я же святая Констанция! - Констанцией вы были до встречи со мной, - неожиданно вошел в образ мушкетера Николай и страстно обнял певицу. - Боже, какие формы! Басков осыпал поцелуями шею и спину Королевой. - Ребята, ребята, стоп, - прервали молодых солисты группы «Дискомафия». - Нам работать надо. Что у вас там происходит? - Ничего, - смущенно отошел от своей партнерши Басков. - Не обращайте внимания, это у нас... секс-репетиция.