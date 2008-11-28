Мэри-Кейт Олсен излечилась от анорексии и забеременела?

Долгое время страдавшая анорексией Мэри-Кейт Олсен (Mary-Kate Olsen) в последнее время выглядит все лучше и лучше. То ли болезнь прошла и Мэри-Кейт набрала естественный вес, то ли эти килограммы обусловлены беременностью актрисы, сообщает Showbiz Media. Как сообщает осведомленный источник, Мэри-Кейт уже давно планирует создать семью со своим бойфрендом актером Нейтом Лоуманом (Nate Lowman). Дело в том, что Нейт был близким другом погибшего актера Хита Леджера (Heath Ledger), который однажды сказал Мэри-Кейт, что становление отцом было самым важным событием в его жизни. Олсен восприняла это очень близко к сердцу. Поэтому вполне возможно, что набравшийся вес - не что иное, как будущий отпрыск Мэри-Кейт и Нейта.