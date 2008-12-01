Бритни Спирс вернулась на сцену

Белокурая бестия вернулась на сцену. Ее приветствовал Карл Лагерфельд. Долгожданное возвращение Бритни Спирс на подмостки состоялось на церемонии вручения ежегодной церемонии Bambi Awards в Германии. В течение почти двух лет Бритни, не поддаваясь ни на какие уговоры и не реагируя ни на какие финансовые предложения, не поднималась на подмостки. То ли страдала горлом, то ли нервным расстройством, то ли…чем-то еще. Нарушить молчание Бритни заставило личное приглашение Карла Лагерфельда - гуру мировой моды, которого особенно любит толстушка Спирс. В Германии Бритни провела всего лишь два дня, поразив окружающих своим цветущим видом. Перед многотысячным залом Бритни спела ремикс песни «Womanizer» и получила из рук Карла Лагерфельда награду. Почти все отметили сходство Бритни с Мадонной. Да, это замечали и раньше, но сейчас! Кажется, Бритни решила попросту подражать старшей подруге по цеху шоу-бизнеса, нацепив цилиндр и купальник-корсет. На выступление звезды пожаловали сотни фоторепортеров. Многие надеялись видеть Бритни в плохом расположении духа. А вместо этого… Звезда держалась молодцом, хотя и сказала, что чувствует себя по-прежнему скверно, ведет жизнь затворницы, а Германия, мол, исключение. Посмотрим…