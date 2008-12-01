Федор Бондарчук влюбился в секс-символа

По словам Федора Бондарчука, в новогоднюю ночь он готовит зрителям потрясающий сюрприз. Речь идет о самой ожидаемой премьере фильма «Обитаемый остров». В данном случае будет интересна не только сама картина, но и исполнитель одной из главных ролей. Студент Щукинского училища Василий Степанов произвел неизгладимое впечатление на Бондарчука еще во время кастинга. По словам Федора, когда он увидел такого красавца, чуть не упал со стула. «Я такого красивого парня не видел никогда в жизни. Настоящий секс-символ. Если бы я был женщиной, то сказал бы, что влюбился с первого взгляда. У него это первая роль в кино, но он потрясающе впитывает все, что нужно», - с восторгом заявил о Степанове режиссер в разговоре с Правдой.Ру. Кстати сказать, о более именитых актеров была такая заинтересованность в этом фильме, что некоторые соглашались даже на совсем малюсенькие роли. Скажем, Алексей Панин и Даниил Спиваковский мелькнут только в эпизодах.