Чтобы быстрее продать виллу, Леонардо Ди Каприо пошел на хитрость

Леонардо Ди Каприо выставил на продажу свою виллу в Малибу. Предположительная стоимость дома составит почти 9 млн. долларов, сообщает Glomu.Ru. Вилла Ди Каприо находится в непосредственной близости от океана, занимает площадь 2374 кв. метров. В доме имеется две спальни и две ванные комнаты. Кроме того, на территории имеется специальный домик для гостей и гараж на четыре парковочных места. Леонардо приобрел эту виллу в январе 2007 года за 6 млн 350 тысяч долларов, а за два года дом подорожал более, чем на 2,5 миллиона. Любопытно, что Леонардо решил воспользоваться классической рекламной уловкой, снизив цену на одну тысячу долларов, чтобы ценник производил более выгодное впечатление на покупателя. Некоторые СМИ выдвинули предположение, что предложение Ди Каприо заинтересует другого известного голливудского актера, Мела Гибсона. Гибсон уже владеет тремя особняками на этом курорте. Последний особняк Мэл приобрел за 12 млн. долларов у актера Дэвида Духовны, известного по роли агента Малдера в фильме "Секретные материалы".