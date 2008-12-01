Таисию Повалий экстренно прооперировали

Киевские медики экстренно прооперировали Таисию Повалий, вырезав ей аппендикс. Ужасная боль пронзила правый бок артистки прямо во время выступления. - Тая не могла ни стоять, ни сидеть, ей было очень плохо, - вздыхает муж певицы Игорь Лихута. - Пришлось срочно прерывать концерт и звонить в «скорую». Певицу экстренно госпитализировали в одну из элитных клиник города с диагнозом «острый аппендицит». - Я думала, не переживу этой адской боли, - признается Тая. - Не помогли даже обезболивающие. Уже через полчаса артистку срочно прооперировали. К счастью, все прошло удачно. Повалий прооперировали по новому методу, после которого на теле остается лишь маленький шрам, сообщает Life. - Но я и его уберу у пластических хирургов, - говорит Повалий.