В Москве вручили премии MTV Russia Music Awards: Билан получил сразу три

Певец Дима Билан победил сразу в трех номинациях юбилейной Пятой премии MTV Russia Music Awards 2008, церемония вручения наград которой прошла в "Лужниках" в ночь на субботу. Он стал лучшим в категориях "Певец", "Поп-исполнитель" и "Видео" с клипом на песню Number One Fan, передает РИА "Новости". Получая награду в номинации "Певец", Билан сказал, что "это венец", и поблагодарил своего продюсера Яну Рудковскую. отметим, что Билан принес первую победу России на международном конкурсе "Евровидение" в 2008 году". Его соперник певец Сергей Лазарев победил в номинации "Артист". "Честно, я не ожидал. Я уже готовился радоваться за другого. Спасибо", - сказал Лазарев, принимая долгожданную стеклянную матрешку, сообщает NEWSru.com. Билан и Лазарев также выступили в качестве ведущих церемонии награждения. Лазарев не без оснований назвал этот дуэт "жестоким тандемом" - артисты вступали на сцене в перепалки, шутили и даже переодевались в майки с портретами друг друга. Приз в номинации "Певица" достался певице МакSим. В категории "Группа" был назван коллектив SEREBRO, который представлял Россию на конкурсе "Евровидение-2007" и занял третье место. Участницы признались, что "совсем не ожидали награды", и поблагодарили своих поклонников за то, что они не забывают группу. Лучшими в номинации "Хип-хоп" стали группа CENTR и Баста. "Дебют" в этом году достался дуэту диджея Smash и Fast Food с песней Moscow Never Sleeps. Победа в номинации "Плагиат", которую в этом году вручают впервые, досталась Жанне Фриске за песню "Жанна Фриске" - она напоминает композицию в исполнении известной американской светской львицы Пэрис Хилтон. Получить призовую матрешку на сцену вышел Филипп Киркоров, который оправдал бывшую участницу группы "Блестящие" тем, что "у нас всего семь нот - этим надо пользоваться". Еще в двух номинациях, впервые представленных на премии в этом году, - "Секс" и "Сеть" - выиграли Елена Корикова с самым сексуальным клипом на песню "Винтаж" и Ноганно с песней "Е... Насос" за самые высокие рейтинги у слушателей в интернете. В номинации "Dance" приз получили группа "Дискотека Авария" и диджей Smash. Специальный приз "Легенда MTV" достался девушкам из группы t.A.T.u. Премия MTV Russia Music Awards учреждена в 2004 году и охватывает все стили и направления современной поп-музыки. Это русский аналог всемирно известной премии MTV Music Awards. В этом году премия проходит в пятый раз.