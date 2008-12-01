Пласидо Доминго представил альбом с песнями на стихи Иоанна Павла II

Всемирно известный испанский тенор Пласидо Доминго записал музыкальный диск с песнями на стихи покойного Папы Римского Иоанна Павла ІІ, сообщает ИТАР-ТАСС. Он лично представил сегодня эту работу, сделанную совместно с Лондонским филармоническим оркестром, на пресс-конференции в Ватикане. Альбом "Безграничная любовь", который скоро появится в продаже, включает 12 лирических произведений, воспевающих человеческую свободу, красоту солнечного света, материнскую любовь, а также драматические переживания человека. Изначально тексты были написаны на польском, но переведены на итальянский, испанский и английский языки. Музыку к некоторым из них написал сын 67-летнего певца, тоже Пласидо. Сам Доминго не раз пел для польского Папы Кароля Войтылы, скончавшегося 2 апреля 2005 года. "Эти стихи - обращение ко всему человечеству, не только к католикам. Наш альбом - это и акт веры, и акт искусства одновременно. Во-первых, песни - на религиозные стихи Иоанна Павла ІІ, во-вторых, в этих текстах заложена глубокая человечность великого польского Папы, самого необыкновенного человека, которого я когда-либо встречал", - сказал Пласидо Доминго, который лично общался с Иоанном Павлом ІІ четырежды, в том числе незадолго до его смерти. Ватикан издал два сборника стихов Иоанна Павла ІІ - "Размышления" и "Поэзия Папы Римского Иоанна Павла ІІ" - оба в 2003 году. Среди вошедших в них стихотворений есть и то, в котором понтифик представляет себе сцену конклава (выборов следующего Папы) в Сикстинской капелле (то есть сцену после своей смерти). Альбом Доминго - не первый опыт переложения на музыку стихов Кароля Войтылы, который прежде, чем стать священником, в молодые годы в Польше был актером и писал пьесы. Он выпустил свою первую книгу стихов в возрасте 20 лет.