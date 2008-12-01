18 декабря, НД «Украина», «Лучшие песни года». Начало в 19:00

1 декабря 2008, 12:13

В Киеве состоится ежегодный отчетный телевизионный музыкальный фестиваль «Лучшие Песни Года». Фестиваль «Лучшие песни года» - плеяда самых популярных и талантливых исполнителей, главный концерт страны и старая-добрая традиция транслировать его по телевидению. На концерты «Лучших песен года» всегда был жесткий отбор – туда попадают лишь самые талантливые звезды отечественной эстрады, которые добились в уходящем году успехов и имеют хотя бы один взрывной хит в этом году. Состав артистов, принимающих участие в концерте поистине звездный, яркий и достойный новогодней ночи: София Ротару, Таисия Повалий, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, ВиаГра, Дмитрий Колдун, Ирина Билык, Виталий Козловский, Ани Лорак, Анастасия Приходько, Марк Тишман, Sogdiana, Евгения Власова, Николай Гнатюк, Лама, Алёна Винницкая, Женя Фокин, Ассоль, Наталья Бучинская, Gallina, Ольга Стельмах, Влади Блайберг, Юрий Кононов, Татьяна Чепель, Арктика, Dazzle Dreams, Владимир Ткаченко, Юрий Федотов, Джанго, VolkmoR, Группы: Гости из будущего, БИС, Инь-Янь, Алиби, ТИК, Мандры, СМС, С.К.А.Й.Ведущие: Вера Брежнева, Людмила Харив, Владимир Яременко. Концерт-телесъемка «Лучшие песни года» остается таким же добрым и хорошим музыкальным праздником, марафоном, куда приходят отдохнуть душой, окунуться в хорошую музыку, увидеть своих кумиров, приобрести новых и зарядиться положительной энергией на все последующие месяцы – до следующего фестиваля! Заказ билетов по тел.: 8 068 251-20-54 Цена билетов: 150 - 2000 грн. Смотрите телеверсию в Новогоднюю ночь на канале ICTV.

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