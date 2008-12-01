Опасно для грусти! На «М1» премьера клипа «Эй малышка!»

Вчера неизвестный пробрался в гримерную комнату молодой и талантливой певицы Натальи Волковой и украл фамильную подвеску, которую она собиралась одеть на концерт. Особенность данной подвески состояла в том, что она была старинной и передавалась из поколения в поколение по женской линии рода Волковой: от прабабушки – бабушке, от бабушки – маме… Теперь же историческая цепочка оборвана, и восстановить ее сможет только чудо. Подвеска состояла из белого золота и драгоценных камней, специалисты оценивали ее стоимость в $ 10 000. Но особая ее ценность состояла не так в цене, как в том, что это фамильное украшение досталось Наталье по наследству, поэтому было для нее очень дорого. Сейчас певица расстроена, и, взывая к совести вора, готова заплатить любое вознаграждение, лишь бы дорогое украшение вернулось в ее шкатулку.