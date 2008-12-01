Джордж Майкл подготовил рождественский подарок фанатам

Известный певец Джордж Майкл заявил о намерении подарить своим поклонникам на Рождество собственную новую песню. Композицию под названием December Song можно будет бесплатно скачать на сайте певца и в ряде музыкальных магазинов, продающих мр3 файлы с музыкальными записями. Новая песня - первая "рождественская" запись Майкла со времен знаменитой композиции Last Christmas, записанной в 1984 году группой Wham. В эфире радиостанций новая песня появится в понедельник 1 декабря, передает Би-Би-Си. Подарить фанатам на Рождество новую песню Майкл пообещал во время августовского концерта в Великобритании. Тогда певец заявил, что его шоу станет последним концертом на большой сцене. По словам Майкла, он намерен оставить суету поп-индустрии ради "тихой, спокойной жизни". Однако недавно певец сказал, что 1 декабря все-таки даст еще один концерт на стадионе в Абу-Даби. В течение последних пяти лет Last Christmas была самой популярной песней, которую в Великобритании можно услышать перед Рождеством и Новым годом.