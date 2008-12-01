Звезда сериала «Рыжая» устроила скандал

Звезда сериала «Рыжая» Елена Дробышева устроила настоящий скандал на съемочной площадке из-за нарядов своего персонажа. Елена Дробышева играет маму главной героини, которой костюмеры сериала подбирают наряды строго в духе советских времен, как того требует сценарий. - Даже в советские времена женщины умудрялись одеваться очень стильно, почему моя героиня должна выглядеть как лахудра? - возмущалась звезда. Она принесла на площадку свои наряды и потребовала перешить уже подобранные платья и блузы под ее чутким руководством. - Я еще с детства сама придумывала себе наряды, и всегда сама себе кроила и шила, - говорит актриса.