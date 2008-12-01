Солист группы «Корни» женился на спор

Не успел сыграть большую цыганскую свадьбу солист группы «Корни» Александр Бердников, как другой участник проекта, его близкий друг Алексей Кабанов последовал его примеру. В минувшие выходные в Кутузовском загсе столицы певец расписался Алексей со своей возлюбленной с журналисткой телеканала НТВ Яной. Если его коллега Саша Бердников устроил пир на весь мир, то Кабанов, напротив, продемонстрировал чудеса скромности. Со стороны невесты присутствовали только самые близкие. Свидетелями в этот знаменательный день стали ее подруга Ирина и участник группы «Корни» Александр Бердников. Вся церемония заняла не больше получаса. В этот необычный, с какой стороны не посмотри, день экс-«фабрикант» впервые надел смокинг и бабочку. Невеста была в свадебном платье стоимостью в 10000 долларов. - Мне давно нравились блондинки, и я мечтал жениться на такой красивой девушке, - поделился с LIFE.RU Алексей. Как стало известно, мечтал давно, а решился внезапно: Алексей проиграл спор, по условиям которого и отправился под венец.