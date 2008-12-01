Наоми Кэмпбелл учит русский

В отличие от Аллы Пугачевой и Максима Галкина, отменивших по причине экономического кризиса свою свадьбу, всемирно известная фотомодель Наоми Кэмпбелл и российский бизнесмен-миллиардер Владислав Доронин вовсю готовятся узаконить свои теплые отношения венчанием по православному обряду. Для чего темнокожей красотке придется сменить свое вероисповедание. Где будут венчаться звездные молодожены – пока неизвестно. Однако Наоми уже выбрала себе свадебное платье, в тон с изумрудным кольцом, которое невесте недавно подарил счастливый жених. Кольцо стоило более 50 000 евро. Хотя это, разумеется, ничто в сравнении с предыдущим подарком от любимого. Летом г-ин Доронин подарил суженой эксклюзивное бриллиантовое колье стоимостью почти в миллион долларов. После чего пожаловал ей еще и пентхаус в Бразилии. Топ-модель особенно любит эту страну. А вот свадебное платье Наоми выбирала сама. «Оно должно подойти к моему кольцу с изумрудом» - сказала звезда прессе во время своего недавнего пребывания в Москве, куда она приехала на юбилей журнала «Вог», а также осмотреть свою будущую резиденцию под Москвой. В роскошном дворце, недалеко от столицы, ей предстоит стать хозяйкой. А потому большую часть своего времени Наоми уделяет сегодня изучению русского языка. Надо же давать указания прислуге.