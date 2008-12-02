Николай Басков вновь выступит на оперной сцене

Известный певец Николай Басков выступит в главной партии в опере "Паяцы" на сцене Михайловского театра в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Это недавняя премьера театра, поставленная известной итальянской командой во главе с Лилианой Кавани и главным приглашенным дирижером театра Даниэле Рустиони. Партию Канио в опере "Паяцы" Басков исполнил в феврале 2008 года в театре "Северная Греция" (Салоники), где с большим успехом прошли пять спектаклей с его участием. "Я давно мечтал спеть на этой сцене, - сказал Басков, - и теперь благодаря Елене Васильевне Образцовой у меня есть такая возможность. Мне невероятно дорога эта опера, потому что для меня, как и для персонажей "Паяцев", театр и сцена - это жизнь". "В Михайловском театре я увидел очень интересный спектакль, где реализм постановки диктует сложные и, вместе с тем, жизненно правдивые "условия игры". От маэстро Рустиони я в восторге, от солистов - тоже", - добавил он. 5 декабре в спектакле будут петь Анна Нечаева, Методие Бужор, Роман Бурденко, Станислав Леонтьев. По словам Баскова, он "искренне рад", что в этой роли выйдет на сцену с "очень талантливыми артистами". Опера "Паяцы" написана итальянским композитором Руджеро Леонкавалло. Премьера состоялась в Милане 21 мая 1892 года. Частью оперы является одна из самых популярных в мире арий - Recitar/Vesti la giubba ("Пора выступать! Пора надеть костюм!"). Действие происходит в Калабрии, в деревне Мональто, в 1865 году, в день Благовещения (15 августа). Главный герой - Канио - является хозяином труппы странствующих комедиантов.