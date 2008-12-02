Кустурица снимет фильм об Осетии

Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица снимет документальную ленту об Осетии. Предварительные переговоры прошли в популярном московском клубе «Б1», где Кустурица с группой No Smoking Orchestra выступали с концертом. Переговоры были инициированы постоянным представительством Северной Осетии в России. В них приняли участие полномочный представитель республики Александр Тотоонов, историк Руслан Бзаров и Наталья Марзоева. Они составят будущую продюсерскую группу проекта, в основе которого будут документы, подготовленные журналисткой Фатимой Салказановой, сообщает Life.