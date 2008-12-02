От Аниты Цой в Америке сбежали музыканты

На днях певица Анита Цой вернулась из Америки, где проходили ее сольные концерты. Анита представила заокеанским зрителям свое блистательное концертное шоу «На восток», созданное к 10-летнему юбилею творческой деятельности и посвященное выходу одноименного альбома, сообщает Life. - Я не торопилась с выступлениями в Соединенных Штатах, - рассказала Анита. - Я уже работала на территории США, в Лас-Вегасе пела в мюзиклах, даже выпускала альбомы. Но тогда я выступала больше в качестве любознательного ученика. Но прошлый опыт отразился на жизни и творчестве Аниты не только положительно. Певица вынесла «из прошлой жизни» тяжелый урок. Концерт Цой в Атлантик-Сити чуть не оказался под угрозой, из-за того что вся ее дружная команда - визажисты, костюмеры, администраторы и танцоры - ринулись играть в казино. Анита же выступает принципиально против азартных игр, потому что много лет назад сама стала жертвой собственного азарта, проиграв в казино значительную сумму, именно поэтому в недавней поездке звезда российского шоу-бизнеса позволила себе потратить на игровой автомат всего... 25 центов. Как призналась нам Анита, тот случай в Лас-Вегасе «навсегда отбил у нее желание играть в азартные игры, потому что я сама по натуре очень азартный человек и мне сложно остановиться...»