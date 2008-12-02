Юля Волкова стремительно худеет

Солистка «Тату» Юля Волкова всячески пытается изенить внешность. То губы накачивает, то вот теперь - на диетах сидит. Артистка довела себя до того, что сейчас она весит... 39 кг! - Юле пора перестать худеть, она и так тощая, уже одна кожа да кости торчат, - беспокоится стилист Сергей Зверев. Неважно Юля себя чувствует уже более 4-х месяцев - ее беспокоят головокружение и повышенная раздражительность. Оказалось, причиной недомогания стала изнуряющая диета - именно она довела родительницу двоих детей до такого незавидного состояния. Как пишет «Life», на худеющую звезду теперь без слез не взглянешь: так и хочется подкормить... - Выглядит Юля, скажем так, неважно: синяки под глазами и уже ну совсем нездоровая худоба, - прокомментировала одна из коллег Волковой по звездному цеху.