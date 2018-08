Дебютный альбом группы Deep Island «Black, Red and White»

На днях вышел в свет дебютный альбом группы Deep Island под названием "Black, Red and White". Deep Island – первая в Украине англоязычная “Progressive Trip-Hop” группа. Нестандартный коктейль trip-hop, lounge, lo-fi основательно выделяет творчество группы на фоне представленных в стране музыкальных направлений. У Deep Island свой особенный «глубокий стиль звучания», который состоит из музыки и культур различных стран мира. Название альбома "Black, Red and White" означает переплетение 3-х основных линий жизни: "BLACK" - черная полоса, отражает грусть, переживания, боль и разочарования; "RED" - красная полоса - страсть, любовь, бурлящая кровь; "WHITE" - белая полоса в жизни - свет, радость, положительные моменты. В настроении альбома преобладают минорные нотки. Эмоции, чувства и переживания наполняют каждую песню и инструментальное произведение. Музыка Deep Island не попадает под определение «модных течений», не имеет привязанности к определённому времени. Динамика и энергия каждого трека задевают тонкие струны души и заставляют сердце биться чаще. Трек-лист: 01. Freedom 02 .Emotions 03. Disappointed 04. Stay 05. Keep Away From Me 06. Just Sex 07. Freedom (CVR) 08. Memories 09. M.W.W.U 10. Day In L.A. 11. Pleausures In My Life 12. Just Sex (CVR) 13. Emotions (CVR) 14. Theme 15. The Dark Side Над альбомом работали: основатель Deep Island, музыкальный продюсер, автор музыки и лирики, режиссёр 3 видеоклипов группы – Евгений Боярчук (Mase Daniel), вокалистка – Tanita White, гитарист – Юрий Ванник. Также вместе с выходом альбома на тв стартует клип Deep Island под названием Disappointed, который Вы можете посмотреть на сайте MOON Records.