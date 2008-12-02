7 декабря, Лимонный концерт группы «Пара нормальных»

Вниманию всех поклонников оригинального творчества супермодной и популярной группы «Пара нормальных! В благодарность всем своим преданным поклонникам ребята решили устроить мега-сюрприз – бесплатный концерт. «Пара нормальных» ворвались на украинскую сцену очень стремительно, и благодаря своему неординарному творчеству им удалось покорить сердца многих любителей качественной музыки. Их хиты «Happy End», «My Honey», «Возвращайся» успели занять первые позиции не только в известных хит-парадах, но и в плэйлистах многих украинских меломанов. А главной особенностью Ивана Дорна и Ани Добрыдневой стало то, что они всегда и везде принципиально выступают вживую, что вызывает похвалу не только среди поклонников, но и у музыкальных критиков. 7 декабря у всех без исключения будет превосходная возможность насладиться полноценным живым выступлением группы «Пара нормальных» с полуторачасовой программой, которое состоится в клубе "Лимон" по адресу бульвар Леси Украинки, 34! Для поклонников – вход свободный. Резервируйте столы заранее!