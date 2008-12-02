Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка почти за $166 тыс

Знаменитый автомобиль Джеймса Бонда Lotus Esprit 1976 года выпуска, на котором исполнявший роль британского агента 007 Роджер Мур, разъезжал в фильме "Шпион, который меня любил", ушел с молотка почти за 166 тысяч долларов (111,5 тысяч фунтов стерлингов), сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей аукционного дома Bonhams. Машина была приобретена неназванным частным лицом из США, который заключил сделку по телефону. По словам нового владельца легендарного автомобиля, на которого ссылается агентство, он является ярым поклонником как марки Lotus, так и главного героя "бондианы". По информации агентства, автомобиль будет доставлен в город Атланта американского штата Джорджия. Проданный Lotus Esprit 1976 года белого цвета - один из двух автомобилей, на которых ездил Джеймс Бонд на съемках фильма "Шпион, который меня любил", вышедший в прокат в 1977 году. Именно эта машина трансформировалась в автомобиль-анфибию, на которой суперагент 007 уходил от преследования в морских глубинах. Модель Lotus Esprit - спортивное двухдверное купе, дебют которой состоялся на автосалоне в Турине в 1972 году. Концепткар, построенный по трендовому в дизайне автомобилей в те времена направлению так называемой "сложенной бумаги" или "рубленному", представляло конструкторское бюро Italdesign-Giugiaro. Изначально, автомобиль должен был получить название "Kiwi", однако, владельцы компании приняли решение не отходить от сложившейся традиции присваивать имена своим моделям на букву "Е". Так появилось название "Esprit". Автомобиль был оснащен 4-цилиндровым двигателем Lotus 907 объемом 2.0 литра и мощностью 160 лошадиных сил, располагающимся продольно прямо за пассажирами, а также 5-ступенчатой механической коробкой передач. Масса Lotus Esprit составляла 1000 кг, а расход топлива даже в "городском режиме" составлял не больше 9,5 литра топлива на 100 км. Автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 8 секунд, а максимальная его скорость была 214 км/ч. На протяжении 22 серий "бондианы" главный герой сменил целый ряд ярких автомобилей. В их числе были Toyota 2000GT, AMC Hornet, BMW 750iL, Ford Mustang Mach, Phantom III Rolls-Royce, Ford Mondeo. В последних двух фильмах агент 007 снова совершает свои подвиги на автомобиле Aston Martin DBS. Продажа Lotus Esprit 1976 года на аукционе Bonhams, проходящем ежегодно в Великобритании, поставила еще одну машину Джеймса Бонда в "гараж славы" поклонников знаменитого агента. Ранее были приобретены автомобили, которые участвовали в съемках фильмов "Умри, но не сейчас", а также "Голдфингер" и "Шаровая молния". Речь идет об Aston Martin V12, который ушел с молотка за почти четверть миллиона фунтов стерлингов, и легендарном Aston Martin DB5 1965 года выпуска, проданном за два миллиона 90 тысяч долларов. Недавно коллекционер приобрел еще один "бондмобиль" - Aston Martin DBS, который во время съемок последней серии фильма "Квант милосердия", был утоплен незадачливым водителем в водах итальянского озера Гарда. В результате машина была практически полностью разрушена. Однако это не остановило поклонника автопарка Бонда - за груду металлолома он выложил почти 350 тысяч долларов.