«Эмансипация» ВИА Гры прошла успешно

На днях группа ВИА Гра, самое сексуальное девичье трио, презентовала свое новое творение под смелым названием «Эмансипация». Гостей в Soho Rooms, где проходило действо, девушки приглашать не стали, ведь группа достигла такого статуса, что уже можно и без них. Сольный живой сет интересен настолько, что и журналисты налетят, и почетные гости придут, и шоу-индустрия подтянется. Константин Меладзе, автор песен и музыкальный продюсер, по причине болезни,подъехать на презентацию не смог, зато приехал его брат Валерий. Он весь концерт с удовольствием пронаблюдал за девушками из VIP-зоны. На усыпанную лепестками роз сцену вышли музыканты, а затем и Альбина Джанабаева, Меседа Багаудинова и Татьяна Котова в вызывающе сексуальных нарядах. - Мы хотим показать вам новые песни, и вспомнить некоторые старые! В полуторачасовом концерте прозвучали две новые песни из альбома «Эмансипация» и множество всем известных хитов «ВИА Гры». Особенной изюминкой стало исполнение кавер-версии песни «Американская жена» (группы «Колибри»), настолько непохожей она оказалась на оригинал. В полуторачасовом концерте прозвучали две новые песни из альбома «Эмансипация» и множество всем известных хитов «ВИА Гры». Солистки находятся в отличной вокальной форме — все песни до единой прозвучали в живом исполнении.