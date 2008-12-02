Солистки «Миража» устроили погром на съемке «Суперстар»

Детский утренник в исполнении солисток группы «Мираж» Наталии Гулькиной и Маргариты Суханкиной в рамках телепроекта «Суперстар - 2008» закончился мини-погромом. В честь «Дня композитора» на проекте Наташа и Рита подготовили номер на песню «Я тебе, конечно, верю», сообщает Life. - Образы у нас были сказочные, - рассказывает Маргарита, - я была Луной, а Наташа - Солнцем. В соответствующих костюмах мы бегали по сцене с волшебными палочками. Да так заигрались, что повалили половину елок... Из-за оплошности неуклюжих певиц съемки пришлось приостановить на несколько часов. Дело в том, что игрушки ручной работы, висевшие на елках, разбились вдребезги. Администрации съемочной площадки пришлось не только привести в порядок съемочную площадку, но еще и отправить гонца за новыми украшениями. - Вот такие нерасторопные у нас певицы, - прокомментировал один из организаторов телепроекта. - Просто все дело в проводах, которыми усеян весь пол концертной площадки, мы с Ритой запутались в них и повалили декорации, - оправдывается Наталия Гулькина.