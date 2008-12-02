Ирина Дубцова сменила имидж

После развода с солистом группы "Плазма" Романом Черницыным победительница одного из выпусков "Фабрики звезд" Ирина Дубцова поразила зрителей своим новым имиджем. Светловолосая певица превратилась в жгучую брюнетку, сообщает Life. Образ соблазнительной роковой женщины-вамп дополняло черное обтягивающее платье, доказывающее, что Дубцова находится в форме. - Мне нравится мой новый имидж, я в отличной физической форме, - призналась певица на гастролях в Волгограде, родине своего бывшего мужа. - Эксперимент со сменой цвета волос оказался удачным!