Лолита Милявская: «Мое тело 45 лет худело…»

Эпатажная телеведущая и певица Лолита Милявская отметила свой сорок пятый день рождения в Государственном Кремлевском дворце. Помнится, когда Лолите стукнуло 40, ее концерт назывался «Мне 40, а кто даст?», в этот же раз все гораздо скромнее — «Одна большая длинная песня про…». Поздравить певицу пришли Алла Пугачева и Максим Галкин, Сергей Зверев, Катя Лель, Наталья Гулькина, Илья Резник и многие другие. Но, несмотря на скромное название концерта, его хозяйка «без комплексов» была в своем репертуаре: «Это лишь тело. Мое тело 45 лет худело, — кокетливо и с легким румянцем на щеках напела Лолита. — Этому телу 45. Я пережила Мерилин Монро, но еще моложе Мадонны!" На этом тема тела артистки закрыта не была. Чуть позже, ближе к концу концерта певица, не так давно снявшая с себя все перед телеобъективами, призналась: «Телевизор всех уплотняет килограммов на шесть, а меня — на десять!" В какой-то момент Милявская сделала прямо-таки шокирующее заявление, пишет ДНИ. РУ: «Мне ужасно хочется выпить!" и бросилась вглубь сцены. Зрители схватились за сердце, гадая, какой напиток вынесет на сцену Лолита. Через пару мгновений певица вышла с литровой бутылкой минералки. «Я недавно научилась входить в Интернет. Почитала, что там про меня написано, и теперь все время хочу выпить», — рассмеялась артистка, сделала пару глотков и напоила гитариста. Надо отдать должное Лолите — именинница в своем концерте осветила глобальные проблемы человечества. На сцену она вышла с песней «Прощай, оружие!", а на крупных экранах высветились большие буквы: «Нет войне». Напомним, что на эту песню не так давно Лолита сняла клип, где подвергла жесткой иронии президента Грузии и обличила его, использовав в ролике кадры из фильма «Война 08.08.08. Искусство предательства», запечатлевшего шокирующие свидетельства нападения на Южную Осетию. Финансовый мировой кризис тоже не остался без внимания Милявской. Как только отзвучали последние нотки антивоенной песни, она тут же сменила тему, объявив: «Финансовый кризис? Да нам плевать на кризис!»