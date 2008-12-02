«Lepa & Filki» вместе с «Ноггано» порвут Украину своими малобюджетными песнями

Новый музыкальный проект беспрецедентного формата «Lepa & Filki» покоряет публику! Талантливый автор песен и две потрясающие блондинки взрывают эмоции гостей, мирно попивающих коктейли. «Дворовой R'n'B» – так называют они своё творчество, берущее текстами за живое. Накануне, ребята выступили в Arene совместно с российской скандальной группой «Ноггано», которые под простые биты и редкие гитарные проигрыши поют о, типо, трудном житии. Реакция слушателей превзошла по степени накала все ожидания. Следовательно, такой успех принес идею сделать совместный тур. Украинский проект «Lepa & Filki» и российская группа «Ноггано» едут в тур по городам Украины с 19 декабря. Встречайте, уж они-то знают, как развернуть вам душу!