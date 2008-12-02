Мадонну застукали с другим мужчиной

Королева музыкального мира Мадонна (Madonna) и известный американский спортсмен, игрок New York Yankee Алекс Родригес (Alex Rodriguez), известный под прозвищем А-Род, были сфотографированы вместе, выходя из частного самолета певицы, который приземлился в Майами. По слухам, А-Род согласился сопровождать свою звездную возлюбленную и провести немного времени вместе во время их пребывания в Майами. – Пишет siteua.org «Вскоре А-Род разведется со своей супругой и они смогут быть вместе, - говорит источник, - Их ни разу не фотографировали вместе до этого момента, поэтому снимки, на которых отчетливо видно, как певица и спортсмен выходят из самолета, стали настоящей находкой для прессы». Напомним, что недавно Мадонна развелась со своим супругом Гаем Ричи (Guy Ritchie), который по сей день отказывается называть причину их расставания.