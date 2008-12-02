Беда в семье Николая Расторгуева

Отца знаменитого «комбата» Николая Расторгуева в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи констатировали у 76-летнего родителя лидера группы «Любэ» сердечный приступ. Вячеслава Николаевича экстренно доставили в одну из элитных клиник столицы. Пожилой мужчина был настолько плох, что его пришлось сразу же положить в палату интенсивной терапии. «Скорая» В клинику Вячеслава Расторгуева доставили на машине «скорой помощи». Отец известного певца внезапно почувствовал себя плохо. Пожилого мужчину мучили сильные боли в области сердца. Временами они были такими мучительными, что Вячеслав Николаевич не мог даже дышать. Прибывшие на вызов врачи «скорой помощи» настояли на экстренной госпитализации. Медики сразу заподозрили, что у 76-летнего отца известного певца серьезные проблемы с сердцем. Лечение - Сейчас ему уже лучше, но говорить о выздоровлении пока рано, - говорит врач клиники. - Состояние по-прежнему вызывает серьезные опасения. Обследовав пациента, медики пришли к выводу, что причиной недомогания стала стенокардия. - Обычно причиной такого заболевания является атеросклероз сосудов, - продолжает врач. - Сильные спазмы возникают вследствие недостатка кровоснабжения сердечной мышцы. Медики делают все, чтобы Вячеслав Расторгуев скорее поправился, но организм пожилого мужчины плохо справляется с болезнью. Сын Николай практически ежедневно навещает отца в клинике. Артист очень беспокоится за здоровье своего самого близкого человека.