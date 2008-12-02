Из-за кризиса в Украине отменен концерт Эроса Рамазотти

Концерт известного итальянского певца Эроса Рамазотти, запланированный на 2 декабря 2008 года, отменяется по причине форс-мажорных обстоятельств, связанных с экономическим кризисом в Украине. Об этом сообщают организаторы концерта - компания "Продюсерский Центр". По словам руководителя "Продюсерского Центра" Гела Тодуа, спонсоры и зрители не полностью оправдали ожидания организаторов, что сделало невозможным проведение концерта. "Была проведена масштабная рекламная кампания концерта, внесена предоплата за аренду концертного зала Дворца "Украина" и забронировано проживание певца и его команды в пятизвездочном отеле "Hayatt". С другой стороны, наши предыдущие договоренности со спонсорами события не реализовались, поскольку в данных экономических обстоятельствах наши партнеры оказались не в состоянии выделить средства, необходимые для проведения концерта. Можно также понять зрителей, которые, оказавшись в ситуации финансовой неопределенности, не приобрели билеты," - объяснил Г.Тодуа. Организаторы концерта обратились к менеджерам Эроса Рамазотти с компромиссным предложением относительно финансовых условий проекта. Однако итальянская сторона это предложение не поддержала. Деньги за билеты в полном объеме гарантировано можно будет получить в кассах Дворца "Украина" с 24 по 26 декабря 2008 года или с 14 по 17 января 2009 года, предварительно позвонив по тел. 569-75-56.