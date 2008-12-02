Домогаров похудел для телесериала

Александр Домогаров для участия в недавно стартовавшем на Первом канале, но уже ставшем популярным сериале «Наследство» похудел на 15 килограммов. Известный своей фантастической способностью вживаться в роль, которую он играет, актер и на этот раз сделал все возможное, чтобы максимально подойти под типаж героя, которого он играет. Специально для этого любитель «диванного фитнеса» записался на прием к столичному диетологу и сел на диету, которую специально для него разработали медики. И, как оказалось, чудо не заставило себя долго ждать. Уже через пару недель актер, приехав на съемочную площадку, удивил всех своим внешним видом. - Я действительно похудел на 15 килограммлв, - рассказал Life Домогаров. - Признаюсь, для меня это было сложно, ведь я люблю хорошо и вкусно поесть. Но работа есть работа, и если для нее требуется чем-то жертвовать, то я готов. Как выяснилось позже, быстрое похудение оказалось заслугой не только специальной низкокалорийной диеты, но и регулярного посещения столичного фитнес-центра. Правда, неизвестно, на сколько хватит Домогарова, ведь, по словам его друзей, он не первый раз пытается сбросить лишний вес и привести себя в форму.